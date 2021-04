Masi Agricola, il CdA conferma Boscaini e Girotto Amministratori Delegati

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Masi Agricola ha attribuito le deleghe operative per la gestione sociale, confermando Sandro Boscaini e Federico Girotto Amministratori Delegati alla gestione ordinaria, e Bruno Boscaini Consigliere con delega alle attività industriali non enologiche e logistica.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, nominando quali suoi componenti Enrico Maria Bignami e Lamberto Lambertini, entrambi Consiglieri di Amministrazione non esecutivi e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto.



Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è un organo con funzioni consultive e propositive, che ha il compito di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia di: sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; sostenibilità, sempre più centrale nella strategia di Masi quale naturale evoluzione e completamento del concept “Masi Green” in una logica di miglioramento continuo.