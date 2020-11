Maserati, tutta la linea elettrificata in 5 anni

editato in: da

(Teleborsa) – Entro cinque anni tutti i veicoli Maserati saranno elettrificati, cioè con motorizzazione ibrida o elettrica. Ad annunciarlo è l’amministratore delegato del marchio Davide Grasso durante il Milano Fashion Global Summit.

“Il nuovo Suv Grecale che uscirà l’anno prossimo avrà oltre al motore a combustione anche quello ibrido. Anche le nuove Gran Turismo e Gran Cabrio saranno elettrificate, tutta la linea sarà elettrificata nei prossimi 5 anni”, ha dichiarato l’AD del marchio premium di FCA durante l’evento.

“Ci muoviamo in maniera attenta per mantenere le promesse che facciamo. I brand sono come le persone, è molto facile perdere credibilità ed è molto difficile ottenerla. Ed è importante mantenere un dialogo. Se il consumatore ci parla, noi ascoltiamo e rispondiamo, sia per l’acquisto sia per l’assistenza. Ed è importante arrivare a prevenire le sue esigenze e i suoi bisogni, cosa che avviene solo attraverso la conoscenza della clientela”, ha aggiunto Grasso.