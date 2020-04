Mascherine, Gruppo Crai ritira la vendita: “Troppo pochi 50 centesimi”

editato in: da

(Teleborsa) – Il prezzo massimo di 50 centesimi imposto dal Governo è considerato da Crai troppo basso. Per questo il Gruppo – al quale fanno capo le insegne Crai, Pellicano, Caddy’s, IperSoap, Pilato, Proshop, Risparmio Casa, Saponi e Profumi, Shuki e Smoll – ha annunciato di vedersi “costretto a ritirare dalla vendita le mascherine chirurgiche” dai propri negozi.

“Siamo nell’impossibilità – spiega il Gruppo in una nota – di vendere le mascherine ad un prezzo inferiore al loro costo di acquisto. Confidiamo che il governo voglia risolvere al più presto tale situazione in modo da consentirci di riprendere la vendita delle mascherine in questione”.