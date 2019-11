Marzocchi Pompe si aggiudica commessa per pompa a ingranaggi nell’automotive

editato in: da

(Teleborsa) – Marzocchi Pompe annuncia di aver ottenuto l’award da un’importante multinazionale per la produzione di una pompa ad ingranaggi per un’applicazione automotive nel settore del powertrain.L’accordo siglato prevede una commessa con un fatturato annuo di circa 1.5 milioni di euro a partire dal 2020, con una durata minima di quattro anni.

Dal punto di vista produttivo, la nuova commessa sfrutterà la capacità produttiva già installata nello stabilimento di Zola Predosa.

L’Amministratore Delegato della Società, Gabriele Bonfiglioli, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di poter avviare la produzione di questo nuovo progetto, nato da una profonda collaborazione tecnica con il cliente, anche perché conferma quanto Marzocchi Pompe possa proporsi con successo come partner tecnologico a livello mondiale. È inoltre un segnale importante delle opportunità che l’azienda può cogliere nel settore automotive, che in un momento di calo dei volumi sta vivendo una fase di grande fermento per lo sviluppo di nuovi progetti. Questa commessa è poi particolarmente rilevante perché prudenzialmente nel nostro piano industriale non avevamo considerato incrementi di quantità per i nostri prodotti destinati ad applicazioni automotive”.