Marzocchi Pompe punta all’AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Marzocchi Pompe presenta la domanda di ammissione funzionale alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

“La quotazione sul mercato AIM Italia ci permetterà di poter disporre di importanti risorse per potenziare e migliorare la nostra capacità produttiva. Ci consentirà inoltre di accelerare lo sviluppo ed il lancio di nuovi prodotti, alcuni dei quali già in fase avanzata di studio, e quindi di ampliare ulteriormente l’offerta verso i nostri clienti, sia attuali che potenziali. Il nostro obiettivo è infatti di aumentare la nostra penetrazione sul mercato, sia in Italia che all’estero”, ha commentato Paolo Marzocchi, Presidente di Marzocchi Pompe.