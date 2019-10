Mary Poppins il musical a Roma dal 17 Ottobre. Trenitalia sarà vettore ufficiale

editato in: da

(Teleborsa) – C’è grande attesa per il remake teatrale di Mary Poppins, un personaggio entrato nella storia del cinema, amatissimo tanto dai bambini quanto dagli adulti. Sarà il Teatro Sistina di Roma ad ospitare dal 18 ottobre prossimo il musical tutto italiano, un riadattamento dei racconti di Pamela Lyndon Travers e del celebre film Walt Disney, diretto dal registra Federico Bellone, con 32 attori e ballerini ed un’orchestra dal vivo di 13 elementi.

Nei panni della tata più famosa al mondo Giulia Fabbri, che dovrà confrontarsi con l’inimitabile storica interpretazione di Julie Andrews e con il rifacimento coinematografico dlelo scorso anno con Emily Blunt.

E anche in questa occasione Trenitalia e cultura si incrociano. La società del Gruppo FS Italiane,, in occasione degli spettacoli Mary Poppins il musical, in programma a Roma e a Milano, mette a disposizione dei soci CartaFRECCIA possessori di un titolo di viaggio delle Frecce l’ingresso al prezzo speciale di 35 euro nel Settore Poltronissima.

Il musical, per la prima volta nel Paese in lingua italiana, offrirà strabilianti scenografie in stile Broadway, incredibili effetti speciali, trascinanti coreografie e canzoni indimenticabili che vivono nel ricordo di grandi e piccoli.