MARR, utili e ricavi in aumento nel 2018

(Teleborsa) – Il Gruppo MARR ha chiuso il 2018 con ricavi consolidati pari a 1,67 miliardi di euro in lieve crescita rispetto agli 1,62 miliardi del 2017. In crescita anche la redditività operativa con l’Ebitda a 119,3 milioni di Euro (116 nel 2017) e l’Ebit a 99,2 milioni (97 nel 2017).

L’utile netto consolidato è stato pari a 68,5 milioni di euro, in incremento rispetto a 65,5 milioni del 2017 grazie – spiega la società – “anche a proventi non ricorrenti netti per 0,8 milioni di Euro, di cui 1 milione sono relativi a interessi attivi riconosciuti alla chiusura in via definitiva (avvenuta nel corso dell’ultimo trimestre 2018) del contenzioso fiscale sorto nel 2000 e per il quale l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a rimborsare 6,0 milioni di Euro che MARR aveva anticipato in pendenza di giudizio”.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 si è attestata a 156,6 milioni di Euro (157,6 milioni a fine 2017) con un rapporto su Ebitda di 1,3 volte (1,4 volte nel 2017).

Proposto un dividendo lordo di 0,78 Euro che si confronta con i 0,74 euro dell’anno precedente.