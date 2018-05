MARR conti in salita nel primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Conti in salita per MARR che chiude il primo trimestre con ricavi totali consolidati pari a 336,5 milioni di euro, in incremento rispetto ai 328,3 milioni del primo trimestre 2017.

In crescita anche EBITDA ed EBIT pari rispettivamente a 16,4 milioni di euro (15,4 milioni nel 2017) e a 11,8 milioni (11,4 milioni nel 2017). Il risultato netto di periodo ha raggiunto i 7,4 milioni di euro rispetto ai 6,7 milioni del 2017.

Al 31 marzo 2018 il capitale circolante netto commerciale è stato pari a 250 milioni, in diminuzione rispetto ai 269,5 milioni della fine del primo trimestre 2017. In riduzione anche l’indebitamento finanziario netto che si è attestato a 186,7 milioni, rispetto ai 225,2 milioni del 31 marzo 2017 che avevano risentito anche dell’acquisizione di Speca (effetti dal 1 gennaio 2017).

Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2018 è stato pari a 311,7 milioni di Euro (292,5 milioni al 31 marzo 2017).

Per quanto riguarda le previsioni, l’andamento delle vendite del mese di aprile, che si confrontava con un aprile 2017 che aveva beneficiato degli impatti positivi della Pasqua per la principale categoria dello Street Market, colloca le vendite ai clienti della “Ristorazione commerciale e collettiva” (clienti delle categorie “Street Market” e “National Account”) alla fine dei primi quattro mesi in linea con gli obiettivi di crescita per l’anno.