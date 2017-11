MARR conti in linea con gli obiettivi di crescita

(Teleborsa) – Conti in lieve salita per MARR che ha chiuso i primi nove mesi del 2017 registrando un utile netto di 53,9 milioni di euro, dai 50 milioni del 2016. Salgono i ricavi totali che arrivano a 1.263,1 milioni, contro i 1.204,5 dello stesso periodo del 2016.

Nello stesso periodo l’EBITDA ha raggiunto i 94,8 milioni di Euro (92,6 milioni nel 2016) mentre l’EBIT è stato di 80,3 milioni (79,3 milioni nel 2016.

L’indebitamento finanziario netto di fine periodo si è attestato a 168,6 milioni di euro (170,6 milioni al 30 settembre 2016), in riduzione rispetto ai 209,0 milioni del 30 giugno 2017.

Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, il gruppo fa sapere che “il positivo andamento delle vendite di ottobre colloca i ricavi dei primi dieci mesi in linea con gli obiettivi di crescita per l’anno”.