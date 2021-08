Marks and Spencer migliora la guidance, titolo in rally a Londra

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Marks And Spencer, che scambia in rialzo dell’11,53%.

A fare da assist al titolo contribuisce il miglioramento della guidance, per l’intero anno, annunciata dalla società britannica. Mentre le vendite dei negozi di abbigliamento e casa sono diminuite del 19,8% rispetto ai numeri pre-pandemia, le vendite online sono aumentate del 61,8%, ha fatto sapere la società retail. “Supponendo che non ci siano ulteriori restrizioni legate al Covid, in questa fase iniziale prevediamo che l’utile ante imposte rettificato per l’anno in corso sarà superiore al livello massimo del range annunciato in precedenza di 300-350 milioni di sterline”, ha affermato M&S in nota.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marks And Spencer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Marks And Spencer rispetto all’indice.

Le implicazioni di medio periodo di Marks And Spencer confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 162,4 centesimi di sterlina (GBX) con primo supporto visto a 153,7. Le attese sono per un’estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 148,3.