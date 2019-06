Marketing, al via a Roma la 41esima conferenza “Informs Marketing Science 2019”

editato in: da

(Teleborsa) – Al via mercoledì 19 giugno fino al 22 giugno 2019 la 41sima edizione della conferenza internazionale “Informs Marketing Science 2019”, un evento dedicato alle ultime novità e ricerche sul marketing, che quest’anno si terrà in Italia, a Roma, presso la Scuola di Economia e Studi aziendali dell’Università Roma Tre.

La conferenza, promossa da Informs e organizzata dal Dipartimento di Economia aziendale in partnership con la Stern-New York University, è un grande evento di stampo internazionale che conta 958 presentazioni, 1100 docenti registrati e 223 sessioni.

All’edizione di quest’anno è atteso un record i partecipanti con mille studiosi in arrivo da ogni parte del mondo, che presenteranno idee originali con metodi rigorosi su temi di marketing all’avanguardia in diversi argomenti come: branding, segmentazione, consumer behaviour, concorrenza, strategia, comunicazione, pricing, distribuzione, vendita al dettaglio, social media, marketing digitale, global marketing, big data, analisi di targeting mobile, machine learning, intelligenza artificiale, modelli di scelta, teoria dei giochi, modelli strutturali, ed altro ancora.

L’edizione di quest’anno sarà guidata congiuntamente da Alberto Pezzi dell’Università degli Studi Roma Tre, Tülin Erdem e Russ Winer della Stern- NYU e Luca Petruzzellis, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.