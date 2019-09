Marcolin Group sigla accordo licenza per occhiali MAX&CO.

editato in: da

(Teleborsa) – Accordo tra Marcolin Group e MAX&Co. L’azienda di Longarone ottiene la licenza in esclusiva mondiale per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista femminili a marchio MAX&Co. per il quinquennio 2020 – 2024.

Elia Maramotti, Brand Director del marchio ha dichiarato: “La nostra partnership con Marcolin Group è un importante passo nell’evoluzione di MAX&Co. Insieme svilupperemo prodotti sempre più di ricerca, con grande attenzione al design e ai materiali, con la stessa filosofia che già guida la progettazione delle nostre collezioni”.

La vendita dei nuovi modelli di occhiali – caratterizzati da leggerezza, ricca palette cromatica e design contemporaneo – inizierà dal 2020.

Massimo Renon, Ceo di Marcolin Group, ha dichiarato: “Siamo onorati di aver siglato questo accordo per MAX&Co. che impreziosisce la nostra offerta nel segmento eyewear femminile. La possibilità di lavorare al design, alla produzione e distribuzione di questo brand ci consente di sperimentare nuove modalità di stile e creatività e di esprimere nell’eyewear tutto il potenziale dell’immagine contemporanea di Max&Co.”.