Marcolin Group sigla accordo esclusivo con BMW

editato in: da

(Teleborsa) – Siglato accordo tra Marcolin Group e Bmw.

L’intesa tra una delle aziende leader nel settore dell’eyewear e il famoso marchio automobilistico si articola nella licenza in esclusiva a livello internazionale per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista per i marchi BMW, BMW M e BMW M Motorsport.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 sino a dicembre 2024, l’accordo ha validità cinque anni.

A partire dal prossimo anno, le collezioni eyewear saranno disponibili a livello mondiale attraverso la rete distributiva di Marcolin Group e il canale travel retail.

Il titolo di BMW vive un rosso dell’1,95%