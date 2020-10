Marcolin Group apre una nuova filiale in Australia

editato in: da

(Teleborsa) – Marcolin Group, uno dei big mondiali del settore eyewear, un tempo quotata in Borsa, espande la propria presenza globale con l’apertura di una nuova filiale a Sidney. Marcolin realizza e distribuisce occhiali per marchi di primo piano come Adidas, Tom Ford, GCDS, Omega, BMW, Moncler.

La sede australiana avrà un ruolo chiave per la crescita del marchio nella regione Pacifica, dove è Marcolin è già presente con gli uffici di Singapore e Hong Kong. La nuova apertura consentirà all’azienda di avere una presenza diretta nel mercato, fungendo da fulcro commerciale per l’intera rete di catene indipendenti e locali e occupandosi della distribuzione del portafoglio marchi.

La sede, che servirà anche il mercato neozelandese, si trova nella Northpoint Tower, nel cuore di North Sydney. L’edificio ospita anche uno showroom di nuova progettazione, spazi per il commerciale e un nuovo team dedicato al mercato locale.

Con l’aggiunta di quella australiana, Marcolin Group dispone ora di una rete globale di 13 filiali: in Europa (Benelux, DACH, Francia, Italia, Paesi nordici, Portogallo, Spagna, Regno Unito), America (Stati Uniti, Brasile), Asia (Hong Kong, Singapore) e Australia (Sidney), 4 joint venture (Cina, Messico, Russia, UAE) e oltre 150 distributori partner internazionali.

Il gruppo ha chiuso il 2019 con ricavi per 486,7 milioni di euro (+0,9% sul 2018) e un risultato netto negativo per 14,8 milioni di euro. La pandemia ha impattato le vendite di Marcolin, che nel primo semestre ha avuto ricavi per 142 milioni di euro, contro i 257 dello stesso periodo dell’anno scorso.