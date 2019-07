Marcolin Group apre una nuova filiale a Singapore

editato in: da

(Teleborsa) – Marcolin Group, azienda leader a livello mondiale nella creazione e produzione di occhiali, annuncia un’ulteriore espansione con l’apertura di una nuova filiale a Singapore.



L’apertura della succursale è finalizzata al rafforzamento del Gruppo nell’area Asia Pacifico e a potenziare la sinergia commerciale con il regional office di Hong Kong.

Marcolin Group, che conta 12 filiali in tutto il mondo, ha scelto la centralissima Tower 1 presso il Marina Bay Financial Centre come nuova sede all’interno della capitale finanziaria del Sud-Est asiatico.