Marcolin, accordo esclusivo di distribuzione con Barton Perreira

(Teleborsa) – Marcolin Group, azienda attiva nel settore dell’occhialeria, e Barton Perreira, marchio di eyewear indipendente con sede a Los Angeles, hanno siglato un accordo in esclusiva per la distribuzione su scala internazionale di occhiali da sole e da vista Barton Perreira.

Tale accordo avrà inizio il 1° febbraio 2019.

Marcolin Group inizierà a distribuire le collezioni eyewear maschili e femminili presso rivenditori selezionati e negozi di ottica nel Sud Europa (tra cui Spagna, Portogallo, Grecia e Italia), in Medio Oriente, nell’Europa dell’Est (Russia inclusa), nei Paesi dell’area Asia-Pacifico (tranne Giappone), nel Sud-Est asiatico, in Sud America e in Messico.

Barton Perreira continuerà ad occuparsi del design e della produzione degli occhiali, oltre alla gestione delle vendite nel resto dell’Europa, negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone.