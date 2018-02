Marchionne si conferma re indiscusso del web

(Teleborsa) – Imbattibile Sergio Marchionne: la sua reputazione sul web continua a crescere costantemente toccando il livello più alto di sempre. Secondo l’osservatorio permanente realizzato da Reputation Manager, che ogni mese monitora la reputazione online delle figure apicali delle principali aziende italiane, il numero uno di FCA-Fiat conquista il punteggio più alto di sempre 78,8 su 100, beneficiando dei risultati di bilancio raggiunti dal gruppo automobilistico, che nelle ultime settimane ha segnato più volte nuovi massimi storici a Piazza Affari, frutto delle sue strategie e delle sue scelte.

Secondo con 71,4 Urbano Cairo che aumenta la sua presenza digitale soprattutto nei contenuti online dedicati allo sport, grazie alla nomina del nuovo allenatore del Torino, Walter Mazzari e alle dichiarazioni fatte ai tifosi sui progetti per il futuro.

Con un punteggio di 62,1 si conferma stabile sul terzo gradino del podio Francesco Starace. In primo piano per la sua identità digitale la nomina di membro della European High Level Multi-Stakeholder Platform, la piattaforma che si occupa di implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Ottime le performance dei manager del finance, con Carlo Messina AD di Intesa Sanpaolo che recupera ben 6 posizioni attestandosi al 9° posto, soprattutto per contenuti legati all’accordo con i sindacati che vede da un lato l’uscita volontaria di 9mila dipendenti dopo l’acquisizione di rami di attività delle Banche Venete e dall’altra un piano rivolto ai giovani finalizzato all’assunzione di 1.500 dipendenti, nell’ottica di “mettere sempre al centro le persone e la tutela dell’occupazione” come dichiarato dallo stesso manager. Inoltre in vista della presentazione del nuovo piano industriale di impresa, Carlo Messina dà il via alla costruzione di una nuova struttura di gruppo.