Marchionne: “L’impegno di FCA in Italia è lo stesso che abbiamo preso negli States”

(Teleborsa) – La produzione di un’altra Jeep in Italia “è possibile”. A parlare il numero uno di FCA Sergio Marchionne, che dal Salone dell’Auto di Detroit, svela gli obiettivi del Gruppo in Italia.

L’impegno di FCA in Italia è lo stesso che abbiamo preso qui (negli Stati Uniti) e ” lo prendiamo anche in Italia”. Negli Stati Uniti, “stiamo aumentando l’organico a 60mila persone e adesso ne aggiungiamo 2.500. Se lo gestiamo bene, lo stesso futuro arriverà anche in Italia. Dateci il tempo per farlo“.

Parlando della Ferrari , Marchionne non ha dubbi sul fatto che la prima supercar elettrica avrà lo stemma del Cavallino Rampante. “Se qualcuno fa la supercar elettrica, la fa Ferrari. Saremo i primi a realizzarla: direi che è un atto dovuto. E non importa se poi la vendiamo o meno”.