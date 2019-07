Marcegaglia, sottoscritto finanziamento con BEI da 100 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Un finanziamento per coprire i costi per la digitalizzazione e per l’efficientamento energetico dei propri impianti produttivi. Questo l’obiettivo della sottoscrizione da parte del Gruppo Marcegaglia con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) di un contratto di finanziamento di 100 milioni di euro della durata di 7 anni.

Una nota del Gruppo ha evidenziato come “Il prestito, il primo concesso al gruppo metalsiderurgico mantovano e inserito nel quadro del Piano Juncker per gli investimenti europei servirà alla realizzazione di due centrali termiche e di alcuni impianti fotovoltaici per la produzione autonoma di energia elettrica e di calore, in grado di soddisfare per il 75% il suo fabbisogno interno”. Il piano degli interventi per un ammontare di circa 600 milioni di euro trova nuova linfa, e nei prossimi 5 anni saranno destinati a potenziare le attività dei principali stabilimenti della sua filiera produttiva in Italia e all’estero.

(Foto: © Yulia Grogoryeva/123RF)