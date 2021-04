Maps, via libera assemblea a bilancio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea di Maps ha preso atto del Bilancio Consolidato e ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, deliberando la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a 152.878 euro: 7.644 a riserva legale; 145.234 a riserva straordinaria.

I soci hanno nominato quale consigliere indipendente Rosa Grimaldi, stabilendo il relativo emolumento. A riguardo precisa che “il Nomad ha valutato positivamente l’indipendenza di Grimaldi che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica, ossia sino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.



L’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione BDO Italia l’incarico per la revisione legale dei conti della società per gli esercizi 2021-2023. L’Assemblea ha, altresì, approvato il corrispettivo dovuto per l’intera durata dell’incarico.