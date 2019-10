Maps si rafforza nell’Healthcare e acquista nuovo brevetto

editato in: da

(Teleborsa) –

MAPS ottiene il brevetto italiano “Sistema per la verifica automatizzata di documenti medici”, che riguarda il sistema di annotazione ed espansione semantica di documenti clinici alla base delle soluzioni Clinika (VAP, QDNA, e VEPE) in uso presso le Aziende Sanitarie Locali clienti dal 2013. La componente di annotazione del sistema è in grado di leggere documenti clinici quali prescrizioni, referti, lettere di dimissione e individuare i concetti medico clinici espressi all’interno dei documenti oltre a rilevare anche per ciascun concetto eventuali attributi (ad es. presenza, assenza, probabilità; familiarità; temporalità, ..) o misure (ad es. temperatura, dimensioni) con le loro eventuali tendenze (ad es. in aumento, in diminuzione).

Marco Ciscato, Presidente del Consiglio di Amministrazione di MAPS: “L’attestazione di questo brevetto certifica e tutela il carattere innovativo degli strumenti di analisi semantica del Gruppo e rafforza il nostro posizionamento strategico nella nicchia di mercato IT Healthcare. Clinika è la soluzione software sviluppata internamente che permette di migliorare la gestione delle informazioni e l’efficienza in ambito sanitario. La soluzione software è in grado di trattare dati non strutturati estraendo le informazioni cliniche più significative da grandi moli di dati contenute in testi narrativi e trasformandole in conoscenza facilmente fruibile a supporto delle decisioni strategiche. Clinika trova applicazione come strumento di valutazione dell’adeguatezza delle prescrizioni effettuate da professionisti di ambito sanitario. Attraverso i risultati forniti da Clinika, gli organi direttivi di una struttura sanitaria sono messi nelle condizioni di programmare un utilizzo efficiente delle proprie risorse e individuare aree critiche su cui sensibilizzare la comunità dei medici di medicina generale.”