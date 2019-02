Maps si presenta agli investitori

editato in: da

(Teleborsa) – Comincia per Maps il processo di quotazione a Piazza Affari delle proprie azioni e dei relativi warrant sull’AIM, il mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana. Nella data odierna, 22 febbraio 2019, è infatti iniziato il bookbuilding per la PMI attiva nel settore della digital transformation.

L’operazione, rivolta esclusivamente a investitori istituzionali, italiani ed esteri, e a investitori professionali, prevede un’offerta di 3 milioni di euro e un range per azione fissato tra un minimo di 1,75 euro e un massimo di 1,90 euro.

La capitalizzazione pre money sarà compresa tra i 12 e i 13 milioni si euro con una raccolta destinata a supportare gli investimenti in innovazione di prodotto, la crescita per linee esterne e l’internazionalizzazione.

In questo contesto è prevista la concessione al Global Coordinator, che nell’operazione è Bper Banca, di un’opzione per l’acquisto di azioni ordinarie fino a 0,5 milioni di euro al prezzo di collocamento, cifra che corrisponde a circa il 15% dell’offerta. L’operazione è detta in gergo finanziario opzione greenshoe, dal nome dell’azienda americana che la utilizzo per prima nel momento della sua quotazione.

Maps, fondata nel 2002 da Marco Ciscato, opera in un contesto in cui il mercato mondiale delle tecnologie per la digital transformation sta avendo una crescita esponenziale. Nel 2018 il settore ha raggiunto un valore di 1.300 miliardi di dollari e si stima arrivi a raggiungere la cifra dei 2,100 miliari di dollari nel 2020.

(Foto: Stefano Stabile CC BY-SA 3.0)