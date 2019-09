Maps riduce l’utile nel 1° semestre 2019. Giù il titolo

editato in: da

(Teleborsa) – Maps ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019, che si è chiusa con un utile netto pari a 0,62 milioni di euro, rispetto agli 1,15 milioni al 30 giugno 2018, dopo imposte sul reddito pari a Euro 0,17 milioni (Euro 0,36 milioni al 30 giugno 2018).

I Ricavi sono pari a Euro 8,35 milioni, in incremento del 23,3% rispetto a Euro 6,78 milioni al 30 giugno 2018.

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 4,30 milioni, in incremento rispetto a Euro 2,99 milioni al 31 dicembre 2018.

“In questo primo semestre 2019 aumentiamo significativamente i Ricavi, anche grazie agli investimenti fatti nel 2018 – commenta

Marco Ciscato, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società attiva nel settore della digital transformation – . Continuiamo il rafforzamento dell’offerta di soluzioni, ottenendo concreti risultati: con l’acquisizione del 100% di Roialty, completiamo l’offerta delle soluzioni per la Customer Experience; nel mercato Healthcare abbiamo aumentato la nostra presenza, seguendo i processi di Digital Transformation dei nostri clienti, stipulando nuovi importanti accordi (per esempio con il Gruppo KOS) e iniziando un processo strutturato di offerta e vendita all’estero, che ci ha dato un primo importante risultato con la fornitura al gruppo tedesco Atos; la soluzione Gzoom aumenta i Ricavi del 40%, grazie alla diffusione su un maggiore numero di enti (tra cui la Regione Puglia e il Comune di Catania).

Questi risultati sulle nostre soluzioni ci consentono in questo semestre di incrementare significativamente l’incidenza dei canoni ricorrenti, con un impatto positivo sul Margine di Contribuzione.

Per sostenere la crescita futura e per cogliere pienamente i benefici della crescita del mercato della Digital Transformation, abbiamo potenziato l’organizzazione aziendale, investendo in particolare nell’area commerciale”.

Affonda il titolo a Piazza Affari: -7,42%.