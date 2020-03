Maps prosegue attività in smart working e lancia app zerocode

editato in: da

(Teleborsa) – Maps, a seguito del Dpcm 22 marzo 2020, conferma il proseguimento della propria attività operativa con la totalità della forza lavoro in smart-working.

Il Gruppo MAPS ha anche sviluppato l’app “Roialty Zerocoda” per il settore retail e farmaceutico, nata dall’integrazione tra ARTEXE Zerocoda, applicato per la gestione code in sanità, e ROIALTY OneExperience, applicato per la digital loyalty nel settore retail e farmaceutico.

Il sistema permette di prenotare il proprio accesso, sia direttamente presso il punto vendita, sia via web mediante un servizio online con o senza registrazione. Il valore distintivo di questa nuova applicazione è quello di andare oltre alla semplice gestione della posizione in una coda, arricchendo l’esperienza di attesa con la possibilità di esprimere dei feedback, partecipare a sondaggi, rispondere a quiz di conoscenza e applicazione delle pratiche di tutela sanitaria.

