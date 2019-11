Maps, Eiffel Investment Group entra nel capitale della PMI

editato in: da

(Teleborsa) – Eiffel Investment Group entra nel capitale sociale di Maps. A renderlo noto è la PMI attiva nel settore del della digital transformation, che esplica di aver ricevuto lo scorso martedì 5 novembre da parte di Eiffel Investment Group comunicazione attestante la sottoscrizione di una partecipazione pari al 5,47%, i.e. superiore alla soglia di rilevanza del 5%, al capitale sociale di Maps, quale risultante a seguito della conversione dei “Warrant Maps S.p.A. 2019- 2024”.

Eiffel Investment Group è una società di asset management focalizzata nel finanziamento di PMI europee quotate e non quotate. Risponde alle esigenze di investimento sia tramite il supporto al debito sia attraverso equity. Eiffel Investment Group è inoltre impegnata a costruire un’economia sostenibile. Di particolare interesse è il fondo Nova, che si concentra in particolare sulle PMI quotate con un elevato potenziale di crescita e che investono costantemente in modo sostanziale in ricerca, sviluppo e innovazione. Il Gruppo francese gestisce più di 1,6 miliardi di euro per i maggiori investitori istituzionali europei e per 25.000 clienti privati.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’ingresso di Eiffel Investment Group nel nostro capitale quale azionista rilevante. I valori che contraddistinguono Eiffel Investment Group – player solido, impegnato a livello internazionale e molto attento alla ricerca e all’innovazione – sono perfettamente in linea con la visione di Maps”, ha dichiarato Marco Ciscato Presidente di Maps.



Nel primo periodo di esercizio dei “Warrant MAPS S.P.A. 2019-2024” ricompreso tra il 1° ottobre 2019 e il 31 ottobre 2019 sono stati esercitati n. 569.000 Warrant e conseguentemente sottoscritte al prezzo di 2,00 euro per azione n. 569.000 Azioni ordinarie Maps di nuova emissione, per un aumento di capitale del valore complessivo di 1.138.000 euro.

Maps è stata assistita da BPER Banca nell’operazione.

A Piazza Affari il titolo vive un rialzo del 4,98%.

