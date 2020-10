Manufacturing Leadership Awards, CNH Industrial si aggiudica due premi per il 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Il Manufacturing Leadership Council ha premiato la capacita` di innovazione di CNH Industrial nella tecnologia manifatturiera con due riconoscimenti per i suoi progetti di realta` virtuale. Nel dettaglio la società ha annunciato di aver ricevuto due “2020 Manufacturing Leadership Awards” nelle categorie Collaborative Innovation e Operational Excellence (innovazione collaborativa ed eccellenza operativa). I premi, decisi da una giuria di esperti, sono stati consegnati in occasione della cerimonia virtuale Manufacturing Leadership Awards Event dell’8 ottobre 2020. Giunti alla loro 16a edizione, i premi, conferiti dal Manufacturing Leadership Council, una divisione della National Association of Manufacturers, la maggiore associazione industriale degli Stati Uniti, vengono assegnati alle aziende e ai singoli leader che stanno plasmando il futuro della produzione globale.

Vincitore nella categoria Collaborative Innovation Leadership e` stato il progetto di CNH Industrial denominato “Mixed Reality Parametric Environment for Product Development (MR4PD)”, un ambiente virtuale utilizzato nella progettazione delle nuove macchine agricole. “L’MR4PD – spiega CNH Industrial in una nota – consente al cliente di essere coinvolto nel processo di sviluppo, dalla fase di ideazione fino al prodotto finito. Immerso in un mondo virtuale, l’utente puo` sperimentare l’intera gamma di funzionalita` del nuovo prodotto in una serie di ambienti agricoli simulati. Il progetto offre vantaggi significativi sia in termini di riduzione dei costi di sviluppo del prodotto che di tempi di immissione sul mercato. Testando i nuovi prodotti in un ambiente di realta` virtuale invece che nella realta`, si ottiene inoltre una sensibile riduzione delle emissioni di CO2 in quanto si elimina tutto il materiale e il consumo di carburante solitamente associati alla costruzione di prototipi fisici”.

Nella categoria Operational Excellence Leadership a vincere è stato il progetto di CNH Industrial denominato “Forklift Simulator Using Virtual Reality Technology”: un simulatore di realta` virtuale totalmente immersivo che offre agli operatori di attrezzature logistiche come i carrelli elevatori l’opportunita` di formarsi in molteplici scenari di utilizzo, mentre il feedback viene fornito in tempo reale sia all’utente che all’istruttore. Il progetto – fa sapere la società – ha portato a una riduzione del 50% delle tempistiche di formazione per i nuovi operatori, mentre l’implementazione di un programma di formazione proattiva alla guida prudente per gli operatori in attivita` e` stato studiato per ridurre i rischi all’interno degli stabilimenti dell’Azienda.