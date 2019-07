ManpowerGroup, arriva la partnership con Easy Welfare

editato in: da

(Teleborsa) – Una partnership importante, che potrebbe allargare in maniera importante i rapporti con il mondo della tecnologia. ManpowerGroup e Easy Welfare, con questo accordo, rendono possibile la diffusione del Welfare Aziendale verso le piccole, medie e grandi imprese impegnate in percorsi di Compensation & Benefit.

La piattaforma tech, offerta da Easy Welfare, è in grado di unire ben oltre 11.000 fornitori nazionali e locali e mette a disposizione la più ampia gamma di flexible benefit. Più di 700 aziende italiane hanno scelto i servizi Easy Welfare, piani di benessere organizzativo capaci di dare più valore alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese.

Damien Joannes, CEO di Easy Welfare, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di poter affiancare ManpowerGroup in questa nuova avventura. Il mercato del Welfare Aziendale è in forte crescita e il nostro intento è quello di realizzare prodotti sempre più completi. In questo modo, sarà possibile per loro aumentare la propria offerta per un servizio di eccellenza in campo Welfare”.

Anna Gionfriddo, Branch Network Operation Director di ManpowerGroup Italia, ha dichiarato: “Siamo molto fieri di questa partnership perché ci consente di potenziare lo sviluppo di politiche di welfare sempre più richieste delle aziende e apprezzate dai dipendenti”.

(Foto: Gerd Altmann)