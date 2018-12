Manovra: via al “condono” per chi esercita professioni sanitarie senza titolo

editato in: da

(Teleborsa) – Nella Legge di Bilancio 2019 compare il comma 283 bis, un emendamento voluto dal M5S, che modifica la legge 42/99, stabilendo una deroga per l’iscrizione agli ordini per chi ha svolto professioni sanitarie, senza il possesso di un titolo abilitante per l’iscrizione all’albo, per almeno 36 mesi in 10 anni.

Così, tecnici sanitari, di laboratorio e tecnici della riabilitazione e della prevenzione avranno tempo fino al 31 dicembre 2019 per registrarsi negli elenchi speciali ad esaurimento e poter “condonare” la propria posizione.

Questa decisione del governo è stata oggetto di moltissime critiche provenienti soprattutto dalle associazioni di professionisti del settore.