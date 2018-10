Manovra, vertice Salvini-Di Maio: “Nessuna banca sarà in difficoltà”

editato in: da

(Teleborsa) – Acque agitate nel governo alle prese con la grana banche esplosa con l’impennata dello spread degli ultimi giorni che ha fatto scattare l’allarme sugli istituti di credito. Anche in questo caso però M5s e Lega sono su sponde diverse del fiume.

Se la Lega, infatti, apre ad una soluzione che prevede un aiuto al settore bancario, i grillini, invece, alzano il muro sulla possibilità di un intervento sugli istituti di credito.

VERTICE DI MAIO-SALVINI – E proprio su questo tema si è tenuto un vertice oggi tra Di Maio e Salvini per concordare una strategia. “Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come prevede il contratto di governo”, ha affermato il ministro dell’Interno.