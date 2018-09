Manovra, vertice maggioranza ha fatto “passi avanti decisivi”

editato in: da

(Teleborsa) –

Governo al lavoro sulla Manovra ed ancor prima sul DEF, che determinerà implicitamente l’ammontare delle risorse disponibili per mettere in atto le misure promesse dal governo (reddito di cittadinanza, rottamazione della Fornero, ristoro per i risparmiatori truffati dalle banche). Il tempo stringe perché entro giovedì 27 settembre dovrà essere presentata alle Camere la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF), dopo il via libera del Consiglio dei Ministri.

E per questo motivo si è tenuto stamattina a Palazzo Chigi un vertice di governo, dove erano presenti il Premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giovanni Tria, il ministro per gli Affari europei Paolo Savona ed il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti.

La riunione, sospesa per un CdM sulla sicurezza, riprenderà nel pomeriggio, ma alcune fonti segnalano che sarebbero stati fatti “passi avanti decisivi”. Lo stesso Premier ha confermato in conferenza stampa “continueremo nel pomeriggio”, assicurando “saremo lì a curare tutti i dettagli fino all’ultimo”.

Intanto il vicepremier Matteo Salvini, che oggi è preso più dal decreto Sicurezza, aveva ribadito che “serve una manovra coraggiosa” e senza dar peso agli “zero virgola” del deficit perché “se il Paese non cresce, il debito aumenta”.

Per il leader dei Cinquestelle, Luigi Di Maio, questa “sarà una manovra del popolo che aiuta gli ultimi e fa la guerra ai potenti” e dove sarebbero contenute tutte le misure annunciate dal governo, anche a spese di un aumento del deficit.

Ma sul tema deficit appare irremovibile il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sul quale c’è un pressing della maggioranza per allentare le maglie della Legge di bilancio.