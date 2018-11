Manovra, vertice Conte-Di Maio-Salvini a Palazzo Chigi per tentare accordo con Ue

editato in: da

(Teleborsa) – Riunione serale alla Presidenza del Consiglio in cui emerge la volontà di tentare di “uscire” dalla rotta di collisione con l’Europa ed evitare così l’avvio della procedura d’infrazione. Discussione “a tre”, dunque, su possibili emendamenti alla “Manovra” nel tentativo di un accordo con Ue. Dura un’ora l’incontro a Palazzo Chigi tra il Premier Conte e i vice Di Maio e Salvini. Al termine, il Ministro dell’Interno/Segretario leghista, a nome dei colleghi, dice che non si tratta di “questione di decimali”.

Due le possibili leve da “smuovere”, con il recupero di circa lo 0,2% del Pil, ovvero poco più di 3 miliardi di euro: per mezzo del rinvio (a giugno) del reddito di cittadinanza e della riduzione dei beneficiari della “quota 100”, con la probabile messa in atto di un un sistema di penalizzazioni per non permettere a molte persone di beneficiare della riforma.

Una nota congiunta di Conte, Di Maio e Salvini sottolinea come per “il dialogo in corso con le istituzioni europee si è concordato di attendere le relazioni tecniche sulle proposte di riforma che hanno più impatto sociale, al fine di quantificare con precisione le spese effettive. Le somme recuperate saranno riallocate, privilegiando la spesa per investimenti, con particolare riferimento a quelle necessarie per contrastare il dissesto idrogeologico”.