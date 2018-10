Manovra, UPB: “Nessuna informazione obsoleta all’origine della mancata validazione”

editato in: da

(Teleborsa) – “Nessuna informazione obsoleta all’origine della mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico per il 2019″.

A una settimana dallabocciatura delle previsioni inserite dal governo nella Nota di Aggiornamento al DEF, l’Ufficio Parlamentare di Bilancio precisa che “la validazione delle previsioni macroeconomiche programmatiche riguarda il quadro nella sua interezza”. La risposta riguarda un passaggio del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) inviato a Bruxelles nel quale si evidenzia la mancata validazione del quadro macro.

Nel DPB 2019 pubblicato oggi 16 ottobre, il Governo, dando conto della mancata validazione da parte dell’UPB delle previsioni macroeconomiche programmatiche 2019, afferma sorprendentemente a pagina 6 che “oggetto di discussione dovrebbe essere unicamente la valutazione dell’impatto sul quadro macroeconomico della Manovra di finanza pubblica, e non la misura in cui la previsione ufficiale si discosta da quelle formulate da altri analisti, pubblicate in tempi diversi e sulla base di informazioni parziali o obsolete”.