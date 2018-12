Manovra: ultimo chilometro alla Camera. Approvazione domani 30 dicembre

editato in: da

(Teleborsa) – Inizia oggi, 29 dicembre, l’ultimo chilometro della manovra alla Camera. La conclusione della votazione definitiva per l’approvazione è dunque attesa per domani domenica 30 dicembre. Come stabilito ieri, venerdì 28, dalla Conferenza dei capigruppo, l’inizio delle dichiarazioni di voto è atteso per le 17.00 di questo pomeriggio; poi, dalle 18.30, seguiranno le votazioni sulla fiducia per appello nominale. Una vera e propria maratona, che riprenderà domattina alle ore 9.00, quando è previsto anche il voto finale sul provvedimento.

E’ ripreso così il tortuoso l’iter all’indomani di una giornata difficile, segnata dalle proteste delle opposizioni che hanno spinto il Presidente della Camera Roberto Fico alla sospensione della seduta e alla convocazione della Capigruppo. Tra le critiche, quella indirizzata a Claudio Borghi, Presidente della Commissione Bilancio, accusato dai partiti di minoranza di non aver consentito la votazione degli emendamenti segnalati durante i lavori della V nella notte precedente.