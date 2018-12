Manovra, ultimo atto: alla Camera per via libera definitivo

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo il passaggio alSenato,con il voto di fiducia del 23 dicembre scorso, ultimo giro di boa per la Manovragialloverde che, dopo la breve pausa natalizia, si appresta ad affrontare il via libera definitivo della Camera.

Tempi strettissimi e agenda praticamente fissata: a Montecitorio il testo della legge di bilancio sarà discusso, in terza lettura, a partire da oggi, giovedì 27 in Commissione Bilancio, mentre domani venerdì 28 approderà in Aula. Il voto finale è previsto entro sabato 29 dicembre,

Intanto, alla vigilia di Natale, Matteo Salvini, è tornato a ribadire che quota 100 e reddito di cittadinanza arriveranno “all’inizio dell’anno, tempi tecnici permettendo”. “Sono provvedimenti, ha sottolineato il Ministro dell’Interno, che riguardano milioni di italiani che avranno di più rispetto a quello che hanno avuto negli anni passati: diritto alla pensione, diritto a un lavoro e a ritrovarlo se l’hanno perso, conto che entro la primavera si parta con tutti”.

MESSAGGIO AI NAVIGANTI – Con tanto di avviso ai furbetti: chi ha un ricco conto in banca “non vedrà un euro”, ha precisato. La manovra, ribadisce Salvini, rimetterà nelle tasche degli italiani 20 miliardi di euro, “dopo anni di sacrifici, tagli, precarietà, blocco di assunzioni, austerità”.

DI MAIO ESULTA: “MANOVRA RIDA’ DIGNITA’ AL POPOLO – Dal canto suo, il collega di Governo Di Maio esulta e rivendica le misure della legge di bilancio a cominciare dall’aumento “delle pensioni minime e quelle d’invalidità”, l’eliminazione della legge Fornero, l’abbassamento del costo del lavoro tagliando le tariffe Inail. “Abbiamo trovato un Paese abbandonato a se stesso e in sei mesi sono tanti i traguardi raggiunti”, spiega e ribadisce: “La nostra Manovra ridà dignità al popolo”.

SINDACATI E OPPOSIZIONI PROMETTONO BATTAGLIA – Sindacati e opposizioni rimangono invece sul piede di guerra, annunciando un inverno bollente e manifestazioni di protesta.