Manovra, Tria: “Ci sono divergenze con Ue ma dialogo continua”

(Teleborsa) – Il dialogo con Bruxelles sulla Manovra italiana andrà avanti. Lo ha assicurato il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al suo arrivo al palazzo del Consiglio europeo a Bruxelles, dove parteciperà alla riunione dell’Ecofin.

“Naturalmente abbiamo delle divergenze, ma questo non significa che non possiamo avere un dialogo costruttivo tra la Commissione e l’Italia. E’ normale fra Paesi membri e Commissione” ha spiegato, ribadendo di fatto quanto emerso in seno all’Eurogruppo.

A un giornalista che chiedeva se l’Italia si senta trattata in modo ingiusto rispetto ad altri paesi, Tria ha poi risposto: “Dobbiamo spiegare questo alla Commissione; non voglio anticipare qui la risposta”.