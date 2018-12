Manovra, tasse raddoppiate per le associazioni no profit

editato in: da

(Teleborsa) – La norma del maxiemendamento alla manovra, passata al Senato nella notte tra sabato e domenica, comporta un innalzamento dell’IRES per gli enti non profit e associazioni di volontariato dal 12 al 24 per cento, quasi equiparandole alle aziende normali.

Nel commentare questa decisione di raddoppiare le tasse del no profit, Giuseppe Guzzetti è drammaticamente lapidario: ”Negano il futuro ai bambini e applaudono. E’ una misura assurda, si va a tassare chi, come le fondazioni che erogano oltre un miliardo all’anno, cerca di fare del bene”

Durissimo il presidente dell’ACRI e di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, che si è sempre speso per gli aiuti al terzo settore. Secondo il banchiere, l’effetto naturale di questa mossa potrà riversarsiin una diminuzione dell’attività del no profit, cosa che comporterà un danno difficilmente quantificabile a carico di disabili, giovani disagiati e famiglie povere.

La portata sociale sull’Italia sarà di proporzioni devastanti, secondo Guzzetti che, guardando ad un futuro prossimo, afferma: “Non si gioca con la fame o la povertà, si può tassare di tutto, ma non i bambini, perché significa negargli il futuro”.