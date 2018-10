Manovra, su “quota 100” al vaglio provvedimento ad hoc

editato in: da

(Teleborsa) – “Quota 100” potrebbe essere attuata con un apposito disegno di legge, come previsto per il reddito di cittadinanza. Secondo quanto riferito da fonti interne alla maggioranza, il dettaglio della misura per l’anticipo della pensione che supera la Legge Fornero potrebbe essere veicolato con un provvedimento ad hoc. Nella Legge di Bilancio rimarrebbe invece il Fondo specifico, che è di 6,7 miliardi di euro per il 2019 e di 7 miliardi dal 2020.

La “norma pensioni” circolata nelle bozze si riferisce invece alle pensioni d’oro, e non è escluso che il provvedimento che le riguarda possa essere inserito in manovra durante l’iter parlamentare.