Manovra, Sindacati: “Serve vero confronto con Governo”

editato in: da

(Teleborsa) – Cgil, Cisl, Uil ribadiscono la necessità di avviare una fase di vero confronto, stringente, concreto e costruttivo con il Governo sui provvedimenti economici e sociali in vista della prossima manovra di bilancio, sulla base della piattaforma unitaria illustrata in più occasioni al Presidente del Consiglio Conte e ad altri esponenti di Governo, e al centro della grande mobilitazione del sindacato in questi ultimi mesi”.

Lo sottolineano in un comunicato Maurizio Landini (Segretario generale Cgil), Annamaria Furlan (Segretaria generale Cisl)e Carmelo Barbagallo (Segretario generale Uil).

“A tal proposito siamo ancora in attesa di ricevere un calendario di incontri coordinati dal Presidente del Consiglio Conte, cosi come era stato concordato in occasione dell’ultimo incontro a Palazzo Chigi del 1 luglio scorso, che si è svolto alla presenza anche del Ministro del welfare Di Maio“.

“Se dunque il Governo – conclude la nota – intende avviare davvero una fase di confronto con le parti sociali a Palazzo Chigi, sede di coordinamento delle scelte dell’esecutivo, il sindacato non si sottrarrà al suo ruolo di rappresentanza delle istanze di milioni di lavoratori, pensionati, giovani, precari e immigrati”.