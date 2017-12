Manovra: sì del Senato, ora passa alla Camera. Sarà legge prima di Natale

(Teleborsa) – Via libera finale del Senato alla Manovra per il 2018 con 136 voti favorevoli e 30 contrari.

L’assemblea in precedenza aveva votato la fiducia al governo sul maxiemendamento.

La commissione Bilancio di Montecitorio avvierà l’esame preliminare del provvedimento con la discussione generale martedì prossimo, che si concluderà giovedì 7 quando molto probabilmente sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Dalla settimana successiva si entrerà nel merito prima con le inammissibilità, la scrematura e le votazioni delle proposte di modifica.

Il via libera della commissione è atteso entro il 18 dicembre e l’approdo in Aula il 19. Poi il testo dovrà tornare a Palazzo Madama per l’ok definitivo prima di Natale.