Manovra, Savona: se sfugge spread, deve cambiare

(Teleborsa) – “Se ci sfugge lo spread deve cambiare la manovra”. Lo ha affermato il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, durante la registrazione della trasmissione televisiva di Porta a Porta.

“La BCE deve convincersi che il debito italiano è solvibile” – ha sottolineato l’esponente del governo – aggiungendo che “c’è bisogno di ben oltre il 2,4%” di rapporto deficit-PIL. Il DEF presentato dal governo è “corretto, cauto e moderato”.

“Ci dicono che le previsioni della manovra sono ottimistiche? Sono i risultati di modelli egonometrici e degli interventi che noi facciamo” – ha continuato il ministro -. “L’errore che fanno sia FMI che Bankitaliaè mettere la stabilità finanziaria come presupposto dello sviluppo, io dico che devono andare almeno di pari passo. La costruzione dell’Europa non dà per scontato che si debba avere la stabilità prima dello sviluppo”.