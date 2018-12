Manovra, Salvini- Boccia, prove di pace: “Finalmente dialogo con il governo, ora aspettiamo i fatti”

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo le polemiche, prove di pace tra governo e imprenditori. Questa mattina il Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini, alla presenza del Sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti , ha incontrato al Viminale tutte le 12 associazioni imprenditoriali che lunedì scorso avevano protestato a Torino a sostegno del Tav e contro la manovra: da Ance a Legacooppassando per Confindustria, Confagricoltura e Confesercenti.

Dopo una iniziale apertura, uno dei più critici nei confronti della manovra era sicuramente stato Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, che adesso è positivo, in attesa però di novità concrete. “Oggi per la prima volta dall’insediamento”, ha detto il numero uno di Viale dell’Astronomia, “il governo ha convocato i rappresentanti del mondo dell’economia e riusciamo a dialogare in termini di confronto. Il clima e il dialogo sono sicuramente andati bene, ora però aspettiamo i fatti”.

Poi ha aggiunto: “Se la crescita non dovesse esserci c’e’ la questione che poi il governo dovrebbe correggere la manovra in corsa, allora sarebbe opportuno pensarci un attimo prima”.

Boccia ha anche affermato che “è stato un confronto a tutto campo a partire dal rallentamento dell’economia globale che crea tensione in particolare in Italia e Salvini e Giorgetti ne hanno preso atto e faranno le loro valutazioni in chiave di governo”.