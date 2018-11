Manovra, risposta all’Ue: vertice al via a Palazzo Chigi

editato in: da

(Teleborsa) – E’ iniziato a Palazzo Chigi il vertice di governo sulla manovra, presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla presenza dei vicepremier Matteo Salvini, Luigi Di Maio e del Ministro dell’Economia Giovanni Tria per rispondere ai rilievi dell’Unione europea. Subito dopo ci sarà un Cdm, atteso per le 20, che rischia di slittare leggermente rispetto alla convocazione.

SALVINI: “TIRIAMO DRITTO” – “Stiamo lavorando a una manovra che garantisce più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse non per tutti ma per tanti italiani. Se all’Europa va bene siamo contenti, sennò tiriamo dritto”. Così Matteo Salvini al suo ingresso a Palazzo Chigi per il vertice di governo e il Cdm sulla legge di bilancio. Alla domanda se la manovra cambierà, Salvini ha scosso la testa dicendo di no.