Manovra, Renzi vuole abbassare le tasse: il piano da 120 miliardi per rilanciare l’Italia

La convention torinese di Italia Viva aveva un nome programmatico: “Shock”. Il leader Matteo Renzi, infatti, l’ha chiamata così proprio perché dalla città della Mole ha voluto presentare il suo piano per rilanciare l’economia nei prossimi 3 anni.

“Abbiamo fatto nascere questo esecutivo tra mille problemi, volevamo evitare che il Paese andasse verso i pieni poteri a Salvini e uscisse dall’euro. Tra andare a sbattere e fare un governo di emergenza abbiamo scelto la seconda opzione”. Il leader di Italia Viva non le ha mandate a dire: il governo coi Pentastellati è stato necessario per rispondere a una situazione critica, ma adesso, ha chiosato Renzi, occorre lavorare.

L’obiettivo è rilanciare investimenti e infrastrutture. Come? Attraverso un piano da 120 miliardi di euro. Non è una contromanovra, ha precisato l’ex premier, ma un progetto “più ambizioso di quello messo in campo dalla Germania”. Lo slogan “sblocchiamo tutto” non ha bisogno di spiegazioni, e riguarda strade, porti e aeroporti, ferrovie, edilizia scolastica. I soldi non mancano, ha assicurato Renzi, si tratta solo di utilizzarli per scongiurare il rischio della crescita zero. A questo proposito l’ex premier si è offerto di “aiutare” il ministro Dario Franceschini a spendere i 2 miliardi di fondi per la cultura stanziati dal suo governo, che al momento sono bloccati.

Il piano da 120 miliardi si articola in 7 punti: si va dai 3 miliardi per le scuole ai 2 miliardi per gli ospedali, fino ad arrivare ai 74 miliardi per strade e autostrade. Il 15 gennaio Italia Viva scriverà un testo di legge e chiederà al premier Giuseppe Conte di trasformarlo in decreto. Ma la rinascita del nostro Paese per Renzi non si ferma qui: l’ex premier ha annunciato anche una riforma per “semplificare e abbassare l’Irpef” nel 2021, mentre continua la sua battaglia contro le microtasse contenute nella manovra.

Come al solito, le dichiarazioni del leader di Italia Viva hanno agitato il Pd. Secondo i Dem la sua “maniacale ricerca di visibilità” per guadagnare consenso rischia soltanto di favorire Salvini. Ma Renzi ha incalzato: “Se il governo non vuole cadere abbassi le tasse”, aggiungendo che in caso di crisi la Costituzione prevede un percorso parlamentare, con una possibile nuova maggioranza, e con un possibile nuovo premier.