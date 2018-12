Manovra, prosegue il dialogo Roma-Bruxelles

editato in: da

(Teleborsa) – Va avanti spedito il dialogo tra la Commissione europea e Roma sulla Manovra. Il Presidente dell’esecutivo comunitario, Jean Claude Juncker, sostiene il lavoro che il vicepresidente Valdis Dombrovskis e il commissario Pierre Moscovici stanno conducendo, secondo quanto si apprende da fonti europee. Le stesse fonti ricordano inoltre che da un certo punto in poi la questione sarà discussa al livello dicollegio dei commissari, per una decisione appunto ollegiale.

Intanto, per domani sera, domenica 16 dicembre, è previsto a Roma un vertice a Palazzo Chigi tra il Premier Conte, i vice Di Maio e Salvini, e i Ministri Fraccaro, Tria, Garavaglia e Castelli, anche per affrontare alcuni temi dirimenti, ovvero questioni che potrebbero impedire il proseguimento del “matrimonio” tra le due compagini di Governo. Ma su “ecotassa” non dovrebbe esserci nessun braccio di ferro.

La questione verrà affrontata, come sempre, con il dialogo e la mediazione, almeno secondo quanto annunciato fonti della Presidenza del Consiglio.

