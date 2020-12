Manovra ottiene fiducia alla Camera

editato in: da

(Teleborsa) – La Manovra ha ottenuto la fiducia alla Camera con 314 voti a favore, mentre il via libera definitivo di Montecitorio al provvedimento, che ha seguito una corsia preferenziale a causa dei tempi stretti, arriverà subito dopo Natale, per poi passare al Senato, con un iter super accelerato per evitare l’impasse dell’esercizio provvisorio.

E’ stato imposto un tour de force alla Commissione, che in soli due giorni ha approvato centinaia di emendamenti, una lunga sfilza di micro-misure che non ha troppo modificato l’impianto complessivo della Legge di Bilancio.

La Manovra vale 40 miliardi di euro e contiene una serie di emendamenti che lo stesso Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha definito “troppo settoriali e specifici”. Il titolare del MEF ha comunque promosso il provvedimento, che definisce “migliorato” rispetto alla versione approvata in CdM.

Fra le misure chiave l’assegno unico per i figli, che incorpora tutti i precedenti benefici a favore della famiglia, compresi gli assegni familiari.

Arrivano anche la stabilizzazione del taglio cuneo fiscale, l’azzeramento dei contributi sulle assunzioni di giovani e donne, gli sgravi per il Sud ed il blocco dei licenziamenti fino a marzo.

Ad Industria 4.0 va una larga fetta di risorse (23 miliardi), la proroga della CIG Covid vale circa 5 miliardi e per scuola e sanità vengono stanziati circa 10 miliardi, comprese le spese per i vaccini.

Per le misure proposte in Parlamento erano già stati stanziati 5 miliardi, una cifra cospicua che ha consentito di soddisfare tutti, anche le forze di minoranza. A questa dotazione attingeranno una serie di incentivi, come il superbonus e gli incentivi auto. Via libera anche alla CIG temporanea per gli autonomi, all’esenzione IVA su vaccini e tamponi.