Manovra, Orlando: non credo che plastic e sugar tax verranno eliminate

(Teleborsa) – “Non credo che plastic e sugar tax saranno eliminate”. Lo ha annunciato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a margine del vertice a Palazzo Chigi a proposito dello scontro in atto nella maggioranza sulla Manovra. “In tutti i casi il punto fondamentale non è chi vince o chi perde – ha aggiunto – ma se riusciamo a fare una Manovra che stia in piedi”.

A proposito delle dichiarazioni di Matteo Renzi che ha detto che non vorrebbe andare al voto, ma se costretti si dovrà farlo, Orlando ha replicato: “Siamo tutti pronti” al voto. “Quello che dobbiamo chiederci è se è utile al Paese. Se abbiamo un governo che riuscirà a chiudere nelle prossime settimane un capitolo che evita un aumento di tassazione di 400 euro a famiglia, l’utilità sarà percepibile”.

Orlando ha, quindi, invitato le forze politiche a placare le polemiche. “Abbassiamo i toni e facciamo lavorare l’ingegno”, ha avvertito.