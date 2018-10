Manovra oggi 31 ottobre sbarca alle Camere

editato in: da

(Teleborsa) – “Appena rientrato dall’India, riunione a Palazzo Chigi per chiudere definitivamente il testo della Legge di Bilancio” che oggi 31 ottobre approderà in Parlamento. E’ quanto ha rivelato su Instagram dal Premier Giuseppe Conte, subito dopo essere rientrato dalla visita a New Delhi, ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Giovanni Tria, Riccardo Fraccaro e Danilo Toninelli.

Non è escluso che il vertice sia stato anche l’occasione per discutere dei rapporti con Bruxelles e della risposta che l’Esecutivo è chiamato a dare all’Ue entro il 13 novembre.

La riunione è andata avanti fino a tarda notte. Sul tavolo, i temi irrisolti del testo della Manovra: dalla disciplina di reddito di cittadinanza e quota 100, che dovrebbe essere affidata a due ddl collegati alla Legge di Bilancio, fino a quella delle pensioni d’oro.