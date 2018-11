Manovra, Moscovici chiede all’Italia “serietà” e Conte tende la mano all’Ue: “Responsabili, non c’è ribellione”

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo la bocciaturadellaManovradel governo giallo-verde resta alta la tensione tra Bruxelles e Roma anche se oggi ovviamente la parola d’ordine è dialogo e da entrambe le parti si cerca la mediazione in extremis nell’auspicio di trovare una soluzione condivisa che scongiuri lo scontro finale che di certo non gioverebbe nè all’Italia nè all’Europa.

MOSCOVICIREPLICA A SALVINI: “A Pierre Moscovici però non sono piaciute affatto le parole del vicepremier Matteo Salvini che, tra tutti i componenti del governo italiano, è stato il ministro che più ha preso di mira la mossa di Bruxelles. “Ora aspetto una lettera di Babbo Natale”, aveva detto il leader leghista nel commentare a caldo la bocciatura. Un’ironia decisamente poco apprezzata dal Commissario europeo agli Affari economici che ha replicato con altrettanta fermezza dalle colonne del Corriere della Sera,: “Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari economici e finanziari e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità. Non con disinvoltura e un’ironia che stride”.

CONTE: “NESSUNA RIBELLIONE ALL’UE” – Il governo italiano potrà inviare all’Europa le sue “controdeduzioni” sulle Manovra e trasmetterà “una replica ben articolata ed esaustiva allo scopo di illustrare i programmi e le decisioni“. Queste le parole del premier, Giuseppe Conte, riferendo alla Camera sulla bocciatura Ue della Manovra. “Puntualizzeremo gli effetti sulla crescita”, ha spiegato. “Ci sarà un’accelerazione degli investimenti e la rimodulazione in Parlamento di alcuni interventi se possono accrescere gli effetti positivi senza alterare ratio e contenuti”.

Le politiche economiche e le riforme che il governo italiano sta mettendo in campo sono “perfettamente in linea con le raccomandazioni” giunte dall’Ecofin, ha aggiunto, citando le dismissioni immobiliari, le semplificazioni, la riforma dell’insolvenza e “lo stretto monitoraggio della spesa allo scopo garantire rispetto assoluto rapporto deficit-Pil”.



“Nel caso in cui l’Ecofin dovesse decidere di aderire alla raccomandazione della Commissione, chiederemo tempi di attuazione molto distesi. Questo tempo ci servirà per consentire alla Manovra economica di produrre i suoi effetti sulla crescita e, grazie a questo, di ridurre il debito pubblico”, ha comunque precisato.



Media anche il Ministro Tria che auspica una soluzione condivisa: “E’ auspicabile il riconoscimento da parte delle autorità europee della capacità di affrontare i rischi in modo congiunto senza pregiudizi con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa”. E’ quanto ha affermato il ministro dell’Economia nel corso del Question Time al Senato.

POI AMMETTE: “Se spread resta alto, possibili effetti sui tassi dei mutui” – “Se l’aumento dello spread persistesse nel tempo la traslazione sui tassi praticati dalle banche per i mutui ipotecari potrebbe risultare più significativa”, ha aggiunto il Ministro di Via XX Settembre, sottolineando tuttavia che “le banche dispongono della liquidità necessaria” e che “sono meglio capitalizzate rispetto al passato”.

