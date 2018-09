Manovra, monito di Draghi: “le parole hanno fatto danni”

editato in: da

(Teleborsa) – “Ho detto che le parole hanno fatto danni in Italia perché famiglie e imprese pagano tassi più alti di prima”. Mario Draghi torna sugli effetti provocati dai dibattiti sullaLegge di bilancioin Italia. Parlando in audizione davanti al Parlamento europeo, il Presidente della Banca Centrale Europea ha ribadito il richiamo alla politica lanciato lo scorso 13 settembre in occasione della conferenza stampa seguita alla riunione di politica monetaria della BCE. Allora disse che “le parole” del dibattito sulla Manovra avevano già causato danni allarmando i mercati.

Il numero uno dell’Eurotower, rispondendo ad una domanda sulla questione, ha spiegato che sui nuovi prestiti le banche hanno aumentato i tassi di un importo attorno ai 20 punti base, soprattutto alle piccole e medie imprese. Per le grandi imprese che emettono obbligazioni i costi sono saliti di più di 60 punti base. “Ma la questione importante – ha proseguito – è che non sono solo saliti i tassi ma sono diventate più stringenti anche le condizioni relative alle garanzie richieste dalle banche sui prestiti”.

Questo mentre le imprese di altri paesi continuano a pagare tassi più bassi, ha aggiunto. Per quanto riguarda le famiglie, l’aumento dei tassi si è visto soprattutto nel credito al consumo, per circa 20 punti base e forse qualcosa di più. Sui mutui il processo è più lento.

“Più in generale, come ho detto nella conferenza stampa l’altra settimana, occorre aspettare i fatti: la presentazione della legge di Bilancio e la discussione parlamentare. Entrambi sono importanti e delicati” ha concluso.

Quanto alla Manovra nella mattinata di oggi, 24 settembre, si è tenuto un vertice di maggioranza sul DEF, interrotto dal Consiglio dei Ministri per l’approvazione del decreto sicurezza. Il vertice è stato poi ripreso nel pomeriggio.