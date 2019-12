Manovra, Misiani: IV vuole togliere risorse a taglio cuneo fiscale

editato in: da

(Teleborsa) – “Se proprio dobbiamo fare i verbali della riunione, segnalo per completezza che l’On. Marattin di Italia Viva ha proposto di togliere 250 milioni dal taglio del cuneo fiscale per i lavoratori per destinarli alla riduzione della plastic tax e sugar tax. Cosa a cui mi sono dichiarato nettamente contrario”.

Lo ha detto il viceministro dell’Economia Antonio Misiani dopo il primo round del vertice di maggioranza a palazzo Chigi per cercare un’intesa sulle modifiche alla manovra. Accordo che al momento non sembra vicino perché è in atto un duro braccio di ferro sulle risorse. Un nuovo confronto è da poco iniziato a palazzo Chigi.